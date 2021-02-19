"Выходить из "Минска" украинская власть не планирует", - Резников

По мнению вице-премьера, если Украина прекратит любые контакты с ТКГ, будут страдать люди.

"Выходить из "Минска" украинская власть не планирует", - Резников
Фото: Макс Левин

Украина не будет отказываться от выполнения Минских договоренностей, по крайней мере до тех пор, пока не будет найдена другая площадка с привлечением дополнительных партнеров.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Выходить из Минска украинская власть не будет и не планирует, так как это политико-дипломатические обязательства, взятые нами в 2014-2015 годах. На этом настаивают наши партнеры из Нормандского формата - Германия и Франция, которые предостерегают нас, чтобы мы придерживались единственной на сегодня рабочей логистической площадки, а именно ТКГ, которая и была продуктом Нормандского формата", - цитирует Резникова "Интерфакс-Украина".

В то же время он напомнил, что Минские договоренности не являются идеальными, они требуют модернизации.

"Наша задача состоит в том, чтобы сесть за стол с нашими партнерами и спокойно, честно и откровенно убедить их в том, что отдельные пункты не работают и никогда не сработают", - отметил вице-премьер.

По его словам, именно РоSSийская Федерация нарушает Минские договоренности, и об этом нужно говорить, в частности, в Генассамблее ООН.

"Напомню, что в "Комплексе мероприятий по выполнению Минских договоренностей" было четко указано, что линия соприкосновения должна пролегать в определенных координатах. Согласно договоренностям, Дебальцево должно быть на подконтрольных украинскому правительству территориях. Более 1400 квадратных километров территории находятся под контролем РоSSии, а не Украины, и это неправильно не только с точки зрения Минских договоренностей. То есть РоSSия уже давно их нарушает. При этом пытается сделать из Украины субъект, который якобы вышел из минского процесса. Мы им такого подарка делать не будем. Мы будем отстаивать свои позиции в Минских договоренностях", - сказал Резников.

По его мнению, если Украина прекратит любые контакты с ТКГ, будут страдать люди.

"Поэтому несмотря ни на какие договоренности, Украина должна продолжать работу в переговорном процессе, чтобы обеспечить гуманитарные потребности людей", - подчеркнул Алексей Резников.

Как сообщалось, на 23 февраля Украина созывает заседание Генассамблеи ООН в отношении оккупированных территорий. Одним из пунктов повестки дня будет обсуждение доклада о Донбассе.

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