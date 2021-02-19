Степанов отправился в Индию "контролировать отправку первой партии вакцины" и договариваться о ее большем количестве

Министр здравоохранения Максим Степанов ночью 19 февраля отправился в Индию для переговоров с производителем вакцин Serum Institute of India.

Об этом он сообщил в Facebook. Serum Institute of India - тот производитель, который должен отправить Украине препарат британско-шведской компании AstraZeneca и американскую вакцину Novavax.

"Основная задача - к уже законтрактованным 12 млн доз достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году непосредственно с производителем. Отправку первой партии проконтролирую на месте", - заявил министр.

В Минздраве обещали, что вакцинация от коронавируса начнется уже на этой неделе, а вакцина AstraZeneca, как министр Степанов заявил 12 февраля, "уже отгружалась" из Индии. Но уже 16 февраля глава МОЗ сообщил, что, по результатам последних переговоров с поставщиками вакцин, делать прививки в Украине начнут в конце текущей - начале следующей недели.

Также в Минздраве сообщали, что в феврале в Украину поступит 117 тысяч доз вакцины Pfizer. Этот препарат называли одним из первых, которые должны были завезти в страну, однако 13 февраля заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Pfizer, скорее всего, не приедет в Украину на следующей неделе из-за подписания дополнительных соглашений между СOVAX и производителем.