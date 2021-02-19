В Мьянме скончалась протестующая, в которую стреляли на митинге против захвата власти военными

На прошлой неделе ей в голову попали из огнестрельного оружия.

В Мьянме скончалась протестующая, в которую стреляли на митинге против захвата власти военными
Фото: Myanmar Now

В Мьянме скончалась 19-летняя протестующая, в которую стреляли на митинге против захвата власти военными. Это первая жертва, о которой стало известно в ходе массовых акций в стране.

О гибели молодой женщины сообщили родственники, пишет CNN. 9 февраля в ходе митинга в нее выстрелили силовики, и с тех пор она находилась в критическом состоянии.

По словам источника издания, женщина была госпитализирована с огнестрельным ранением головы.

Пресс-секретарь Национальной лиги за демократию Кий Так сообщила, что пуля пробила мотоциклетный шлем на женщине. В Интернете распространили видео, на котором видно, как пострадавшая пытается спрятаться от водометов, а затем внезапно падает на землю. Образ женщины стал символом массовых протестов, которые продолжаются уже две недели.

Как сообщает CBS Fox 59 со ссылкой на агентство AP, имя погибшей - Мия Твет Твет Кхин. Ее ранили во время протеста в Нейпьидо, она была подключена к аппарату искусственного жизнеобеспечения.

Представитель правящих военных сил заявил, что женщина была застрелена силами безопасности, потому что якобы бросала камни в полицию. Других данных о том, что она применяла против кого-то силу, нет.

Напомним, что 1 февраля военные Мьянмы взяли страну под свой контроль. Они задержали фактического лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, президента Мьянмы Он Мьин и других членов политического руководства. В стране ввели военное положение, выключили телевидение и связь.

Поводом для переворота стала запланированная на 1 февраля инаугурация нового парламента страны. Кандидаты от правящей партии НДЛ получили 83% мест в парламенте. Отношения между военными и политическим руководством страны обострились после выборов, прошедших в ноябре. Военные заявили, что партия прибегла к махинациям во время голосования.

Через неделю после захвата власти десятки тысяч людей в понедельник саботировали работу и вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с переворотом.

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