В Киеве состоялось шествие в честь героев Небесной Сотни

Акция началась в 19 часов с панихиды по погибшим в Михайловском соборе.

Фото: Макс Требухов

В Киеве 18 февраля состоялась акция чествования подвига героев Небесной Сотни и всех борцов, отдавших свою жизнь за независимость Украины, отстаивая права и свободы человека.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

В мероприятии приняли участие около 200 человек. Акция началась в 19 часов с панихиды по погибшим в Михайловском соборе. Во время Революции Достоинства Михайловский собор дал приют митингующих, а во время расстрелов на Майдане он превратился в полевой госпиталь.

В 20 часов началось Шествие памяти в честь Небесной Сотни и борцов за независимость Украины. Колонны участников прошли от Михайловской площади по улице Трехсвятительской к Европейской площади, далее - по улицам Грушевского и Институтской к аллее Героев Небесной Сотни. Шествие завершилось возложением цветов и зажиганием лампадок.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Панихида и шествие - традиционные мероприятия, которые организуют родные Героев Небесной Сотни и участники Революции Достоинства в сотрудничестве с другими организациями", - говорится в сообщении на странице акциии Facebook.

Организаторами акции стали общественная организация "Семьи Небесной Сотни", Инициативная группа пострадавших/раненых на Майдане, ОО Самооборона Майдана и другие.

Напомним, сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство для обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения запланированных мероприятий в центре Киева к годовщине расстрелов на Майдане.

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