В Киеве состоялось шествие в честь героев Небесной Сотни
Акция началась в 19 часов с панихиды по погибшим в Михайловском соборе.
В Киеве 18 февраля состоялась акция чествования подвига героев Небесной Сотни и всех борцов, отдавших свою жизнь за независимость Украины, отстаивая права и свободы человека.
Об этом сообщает корреспондент
В мероприятии приняли участие около 200 человек. Акция началась в 19 часов с панихиды по погибшим в Михайловском соборе. Во время Революции Достоинства Михайловский собор дал приют митингующих, а во время расстрелов на Майдане он превратился в полевой госпиталь.
В 20 часов началось Шествие памяти в честь Небесной Сотни и борцов за независимость Украины. Колонны участников прошли от Михайловской площади по улице Трехсвятительской к Европейской площади, далее - по улицам Грушевского и Институтской к аллее Героев Небесной Сотни. Шествие завершилось возложением цветов и зажиганием лампадок.
"Панихида и шествие - традиционные мероприятия, которые организуют родные Героев Небесной Сотни и участники Революции Достоинства в сотрудничестве с другими организациями", - говорится в сообщении на странице акциии Facebook.
Организаторами акции стали общественная организация "Семьи Небесной Сотни", Инициативная группа пострадавших/раненых на Майдане, ОО Самооборона Майдана и другие.
Напомним, сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство для обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения запланированных мероприятий в центре Киева к годовщине расстрелов на Майдане.