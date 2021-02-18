Митрополит Порфирий Перич избран новым Патриархом Сербским

Участие в Соборе не смогли взять 4 архиерея Сербского Патриархата.

Митрополит Порфирий Перич избран новым Патриархом Сербским
Порфирій Перич
Фото: https://risu.ua/

Митрополит Загребско-Люблянский Порфирий Перич избран новым патриархом Сербской Православной Церкви (СПЦ). Такое решение 18 февраля принял Архиерейский Собор СПЦ.

Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины.

По традиции Сербской Церкви, Собор, проходящий за закрытыми дверями, выбирает трех кандидатов, из которых с помощью жребия и определяется Патриарх.

Отмечается, что участие в Соборе не смогли принять 4 архиерея Сербского Патриархата.

Порфирий Перич родился 22 июля 1961 года в Бечеи. Его родители после Второй мировой войны переехали в Воеводину из Боснии и Герцеговины.

Учился на философском факультете Белградского университета, затем - на теологическом факультете Сербской Православной Церкви.

В 1990 году он отправился в монастырь Ковыль. Там 21 ноября 1990 года был рукоположен в иеромонаха.

14 мая 1999 года Священный Архиерейский Синод Сербской Православной Церкви избрал его викарием Егарским при Бацкой епархии.

В период 2010-2011гг. он был военным епископом, а затем координатором сотрудничества между Сербской Православной Церковью и Сербской армией.

Священный Архиерейский Синод СПЦ 24 мая 2014 года избрал его митрополитом Загребско-Люблянским.

Напомним, 20 ноября патриарх Сербский Ириней умер в больнице, где он проходил лечение от коронавируса.

Патриарх был госпитализирован в начале ноября после положительного теста на коронавирус. Это произошло через несколько дней после того, как он возглавил богослужение при большом скоплении народа на похоронах церковного иерарха в Черногории, который умер от COVID-19.

Ириней называл просьбу Украины об автокефалии "богохульством раскольника".

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