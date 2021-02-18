Рада может пересмотреть ограничения полномочий Витренко

Верховная Рада уже завтра может пересмотреть закон об ограничении полномочий исполняющего обязанности министра по энергетическим вопросам Юрия Витренко.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства завтра собирается на экстренное заседание по ветированному президентом закону о госслужбе 4531.

Об этом в комментарии LB.ua сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура.

"Завтра, в 9-15 будет заседание комитета. Экстренно назначено. Предложения президента или учитываются, или нужно преодолевать вето президента (300 голосов). Понятно, что предложения президента будут учтены", - подчеркнул он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 18 февраля ветировал закон №4531 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы". Рада проголосовала только за небольшое расширение полномочий - поправку, которая дает право и.о министра принимать решения о распоряжении бюджетными средствами и подписывать приказы министерства, в случае если он находится в статусе и.о. до 60 дней. В первую очередь это было сделано с той целью, чтобы Витренко смог подписать приказы о выплате задолженности по зарплатам шахтерам.

Соавтор закона, народный депутат фракции "Батькивщина" Алена Шкрум в комментарии LB.ua заявила, что Юрий Витренко может в течение 60-ти дней исполнять обязанности министра по вопросам энергетики с ограниченными полномочиями после вступления в силу закона 4531. Новый "отсчет" в 60 дней начнется после вступления в силу закона.