Порошенко купил у Макеенко телеканал "Прямой"

Причиной стала сложная финансовая ситуация с каналом у его предыдущего владельца Евгения Макеенко.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко стал владельцем телеканала "Прямой".

Об этом Порошенко сказал в эфире этого телеканала.

По словам Порошенко, утром ему позвонил владелец канала Владимир Макеенко и сообщил, что у него очень сложная финансовая ситуация с каналом из-за долгов. Порошенко также сообщил, что отныне он является конечным бенефициаром и официальным владельцем телеканала "Прямой".

"Два часа назад в государственном реестре конечный бенефициарный владелец "Прямого" канала изменился. Уже 2 часа конечным бенефициарным владельцем Прямого канала является Prime Assets Capital - структура, которая на 100% принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу", - сказал Порошенко.