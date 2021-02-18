Зеленский ветировал закон о проведении конкурсов на государственную службу

Президент Украины Владимир Зеленский 18 февраля ветировал закон №4531 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы".

Соответствующие данные указаны в карточке закона на сайте Верховной Рады.

Отмечено, что сегодня, 18 февраля, закон был возвращен с предложениями президента.

"Готовится на рассмотрение с вето президента", - говорится в графе о проведении рассмотрения закона.

Верховная Рада на заседании 16 февраля возобновила проведение конкурсов на государственную службу, отмененных в апреле на период карантина. За это время более 22 тысяч человек были назначены без конкурсов. Это более 10% от общего числа госслужащих.

Рада проголосовала только за небольшое расширение полномочий - поправку, которая дает право и.о министра принимать решение о распоряжении бюджетными средствами и подписывать приказы министерства, в случае если он находится в статусе и.о. до 60 дней. В первую очередь это было сделано с той целью, чтобы Витренко смог подписать приказы о выплате задолженности по зарплатам шахтерам.

Как сообщалось, в случае вступления в силу закона 4531 Юрий Витренко сможет в течение 60 дней исполнять обязанности министра с ограниченными полномочиями.