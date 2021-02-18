Чиновники Минобороны закупили для нужд ВСУ непригодные аппараты ИВЛ на 11 млн грн

Государственное бюро расследований разоблачило должностных лиц Министерства обороны на закупки за средства госбюджета непригодных к использованию аппаратов искусственной вентиляции легких для нужд Вооруженных сил Украины.

Чиновники Медсил потратили на непригодную технику 11 млн гривень, информирует пресс-служба ГБР.

"Оперативные сотрудники ГБР получили информацию о том, что в мае 2020 года в Министерстве обороны Украины в лице Командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины была осуществлена закупка аппаратов искусственной вентиляции легких на общую сумму 11 млн грн. Однако их комплектация и технические характеристики не соответствуют медицинско-техническим требованиям тендерной документации, что делает невозможным использование закупленных медицинских изделий по прямому назначению", - говорится в сообщениях.

16 февраля следователи ГБР провели обыски по месту работы и жительства фигурантов на территории Киева , во время которых изъяли электронные носители информации, мобильные телефоны и другие документы, подтверждающие преступную деятельность.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Главное следственное управление ГБР, оперативное сопровождение - Главное оперативное управление ГБР, процессуальное руководство - Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Офиса генерального прокурора.