Чиновники Минобороны закупили для нужд ВСУ непригодные аппараты ИВЛ на 11 млн грн

Преступную схему разоблачило Госбюро расследований.

Чиновники Минобороны закупили для нужд ВСУ непригодные аппараты ИВЛ на 11 млн грн

Государственное бюро расследований разоблачило должностных лиц Министерства обороны на закупки за средства госбюджета непригодных к использованию аппаратов искусственной вентиляции легких для нужд Вооруженных сил Украины.

Чиновники Медсил потратили на непригодную технику 11 млн гривень, информирует пресс-служба ГБР.

"Оперативные сотрудники ГБР получили информацию о том, что в мае 2020 года в Министерстве обороны Украины в лице Командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины была осуществлена закупка аппаратов искусственной вентиляции легких на общую сумму 11 млн грн. Однако их комплектация и технические характеристики не соответствуют медицинско-техническим требованиям тендерной документации, что делает невозможным использование закупленных медицинских изделий по прямому назначению", - говорится в сообщениях.

16 февраля следователи ГБР провели обыски по месту работы и жительства фигурантов на территории Киева, во время которых изъяли электронные носители информации, мобильные телефоны и другие документы, подтверждающие преступную деятельность.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Главное следственное управление ГБР, оперативное сопровождение - Главное оперативное управление ГБР, процессуальное руководство - Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Офиса генерального прокурора.

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