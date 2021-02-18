НАБУ обвинило Печерский суд в незаконном вмешательстве в расследование

Печерский райсуд "не впервые незаконно вмешивается в расследование НАБУ и САП".

НАБУ обвинило Печерский суд в незаконном вмешательстве в расследование
Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Печерский районный суд Киева незаконно вмешался в расследование, которое осуществляют Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура, приняв решение о передаче дела о хищении газа, принадлежавшего НАК "Нафтогаз Украины" на сумму в 729,8 млн грн, из НАБУ в Офис генерального прокурора.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Решение необоснованное, принято с нарушением подсудности. НАБУ и САП его обжаловали, подав 18 февраля апелляционную жалобу в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда, - как того требует закон", - сказано в сообщении.

"Расследование, судьбой которого "внезапно" проникся Печерский райсуд столицы, детективы завершили в октябре 2020 года. И уже несколько месяцев подозреваемые знакомятся с материалами дела. Это - второй эпизод коррупционной схемы по хищению газа на двух ТЭЦ - Новояворовской и Новораздольской. Первый - о хищении газа на 1,4 млрд грн - с декабря 2019 года слушается в суде. Общая сумма хищений по двум эпизодам превышает 2,1 млрд грн", - сообщают в Бюро.

Там добавляют, что Печерский райсуд "не впервые незаконно вмешивается в расследование НАБУ и САП".

"Не думаем, что судьи Печерского райсуда столицы такие решения принимают в интересах лиц, уличенных в топ-коррупции. Однако настораживает системность в принятии подобных решений в таких резонансных делах, например, дело ВиЭйБи Банка, заместителя главы Офиса президента и председателя Окружного административного суда Киева. При этом решение таких вопросов выходит за пределы компетенции Печерского райсуда, поскольку исключительные полномочия по принятию решений по делам о топ-коррупции имеет лишь Высший антикоррупционный суд", - резюмируют в НАБУ.

Напомним, шо в конце прошлого года судья Вовк Печерского райсуда обязал Офис генпрокурора передать дело, в котором подозревается заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, из НАБУ в другой правоохранительный орган. Но, как утверждают в НАБУ, их дела может рассматривать только ВАКС. Соответственно, Печерский суд таких решений принимать не может.

В НАБУ заявили, что Офис генпрокурора сознательно срывает дело Татарова. Мера пресечения ему не выбрали до сих пор.

Кроме того, Печерский райсуд 24 декабря без участия прокуроров САП принял решение, которым фактически обязал Генерального прокурора забрать производство в отношении экс-министра экологии Злочевского у НАБУ и передать другому органу досудебного расследования.

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