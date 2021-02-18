Черноморские таможенники снялись для календаря в стиле фильма о наркоторговцах

Черноморская таможня сделала для своих сотрудников календарь на 2021 год в стиле криминальной комедии Гая Ричи "Джентельмены".

Сотрудники ведомства сфотографировались, имитируя сцены из фильма, и добавили к каждому коллажу оригинальное шуточное сообщение.

Фото календаря в Twitter опубликовал пользователь с ником @ex_Dovzhenko.

Фото: #twitter#.com/EX_Dovzhenko

Фото: #twitter#.com/EX_Dovzhenko

Фото: #twitter#.com/EX_Dovzhenko

Фото: #twitter#.com/EX_Dovzhenko

Фото: #twitter#.com/EX_Dovzhenko

Фото: #twitter#.com/EX_Dovzhenko

Фото: #twitter#.com/EX_Dovzhenko

Фото: #twitter#.com/EX_Dovzhenko

Фото: #twitter#.com/EX_Dovzhenko

Фото: #twitter#.com/EX_Dovzhenko

Фото: #twitter#.com/EX_Dovzhenko

Фото: #twitter#.com/EX_Dovzhenko

В Черноморской таможне ZAXID.NET подтвердили, что разработали такой календарь, и уточнили, что он предназначался исключительно для сотрудников ведомства, идея была коллективной.

Детальный комментарий пообещали предоставить позже, однако после этого перестали отвечать на телефонные звонки.