Кабмин назначил Юрия Болоховца главой Гослесагентства

Кабинет Министров назначил главой Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрия Болоховца.

Соответствующее распоряжение Кабмина №115-р от 17 февраля опубликовано на правительственном портале.

"Назначить Болоховца Юрия Витальевича Главой Государственного агентства лесных ресурсов Украины с 18 февраля 2021 года путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV- 2, установив испытание сроком на три месяца", - говорится в документе.

Напомним, правительство 18 января освободило от должности главу Гослесагентства Василия Кузевича и возложило исполнение обязанностей руководителя на Юрия Болоховца.

2 июля Кабинет Министров уволил главу Государственного агентства лесных ресурсов Андрея Заблоцкого. 15 июля новым главой Гослесагентства стал Василий Кузевич.

Болоховец родился в 1982 году на Черниговщине. В 2005 году окончил Национальный аграрный университет по специальности "Лесное хозяйство". До 2007 года работал в Государственной лесной инспекции в Киевской области.

С 2007 по 2012-й был инженером и лесничим в лесхозе в Черниговской области, затем - директором Прилуцкого лесного хозяйства. С 2012 по 2020 год - директор Нежинского лесного хозяйства.

Прошел производственную практику в Великобритании.

В 2020 году был назначен начальником Черниговского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.