Кабмин опубликовал постановление о новом адаптивном карантине

По умолчанию вся Украина будет находиться в "желтой" зоне.

Кабинет министров опубликовал постановление №104, которым в Украине с 24 февраля снова вводится адаптивный карантин.

По умолчанию вся Украина будет находиться в "желтой" зоне.

В ней запрещается находиться в общественных зданиях и транспорте без надетых масок; находиться на улице без документов; самовольно покидать место самоизоляции или обсервации.

Массовые мероприятия разрешены, если участвует не более 1 человека на 4 кв. метра площади здания или территории или если наполненность зала - не более 50% мест. Норма о 50% мест касается также кинотеатров, театров, стадионов. Спортивные залы должны ограничить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 10 кв. метров помещения или бассейна.

Общественный и железнодорожный транспорт может принимать пассажиров только на сидячие места.

Запрещается работать дискотекам, ночным заведениям. В ресторанах и кафе нельзя проводить праздничные мероприятия, банкеты и тому подобное.

Заведениям общественного питания запрещено работать с 24:00 до 07:00 (кроме работы на вынос или адресной доставки). В остальное время они могут принимать клиентов при условии, что те заходят и передвигаются в масках, а между соседними столиками - не менее 2 метров.

Школам и детским садам можно работать, но массовые мероприятия ограничиваются одной группой или классом.

Сохраняется запрет на плановые госпитализации за некоторыми исключениями.

"Оранжевый" уровень является предупредительным уровнем, он свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к усилению ограничительных противоэпидемических мероприятий. В нем сохраняются ограничения "желтого" уровня, но местные органы могут вводить дополнительные ограничения, как это уже сделали в Ивано-Франковской области.

"Желтый" уровень становится "оранжевым" при наличии в регионе хотя бы одного из следующих признаков:

  • превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией, установленного в соответствии с Порядком организации проведения эпидемиологического надзора за гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, мер по готовности в межэпидемический период и реагированию во время эпидемического сезона заболеваемости гриппом и ОРВИ, утвержденным Министерством здравоохранения;
  • загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - более 65 процентов;
  • количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения - менее 300;
  • количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения - более 60;
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) - более 20 процентов;
  • уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозреваемым случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50 процентов.

"Красный" уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона в случае наличия в течение трех дней подряд двух и более следующих признаков:

  • загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - более 65 процентов;
  • количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения - менее 300;
  • количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозреваемым случаем COVID-19 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения - более 60;
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) - более 20 процентов;
  • уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозреваемым случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50 процентов.

"Красный" уровень может вводить Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по инициативе Министра здравоохранения в течение 48 часов с момента наступления соответствующих оснований.

В "красной" зоне будут закрывать все, что можно, кроме продуктовых магазинов, АЗС, аптек, ветеринарных учреждений, магазинов со средствами гигиены и бытовой химии, кормами, семенами.

"Зеленый" уровень эпидемической опасности, позволяющий пересмотреть подходы к противоэпидемическим ограничениям в сторону смягчения, устанавливается одновременно на всей территории Украины в случае достижения таких признаков эпидемической опасности:

  • уровень заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией на территории не менее 13 регионов Украины не превышает 50 процентов эпидемического порога, установленного для соответствующего региона согласно Порядку организации проведения эпидемиологического надзора за гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, мероприятий по готовности в межэпидемический период и реагирования во время эпидемического сезона заболеваемости гриппом и ОРВИ, утвержденному Министерством здравоохранения;
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) составляет менее 5 процентов.

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