Офис президента определился с новым руководителем Херсонской области
Вакантную должность получит нынешний и.о. Сергей Козырь.
Офис президента определился, кто станет новым руководителем Херсонской обладминистрации. Как сообщает местное издание "Мост", им будет нынешний и.о. руководителя ОГА Сергей Козырь.
В среду, 17 февраля, глава Офиса президента Андрей Ермак направил соответствующее письмо министру Кабмина Олегу Немчинову. Теперь правительство должно рассмотреть эту кандидатуру и формально ее согласовать.
Сергей Козырь исполняет обязанности главы Херсонской ОГА с декабря 2020 года, когда предыдущий губернатор Юрий Гусев получил должность генерального директора "Укроборонпрома".
36-летний Козырь - уроженец Донецка. Окончил Донецкий национальный технический университет.
После университета до 2019 года работал на различных должностях на шахтах (от горного мастера до директора), после чего попал в Херсонской ОГА вроде бы через программу "Лифт".
С сентября 2019 года был заместителем Гусева.