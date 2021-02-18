Офис президента определился с новым руководителем Херсонской области

Вакантную должность получит нынешний и.о. Сергей Козырь.

Офис президента определился с новым руководителем Херсонской области
Фото: khoda.gov.ua

Офис президента определился, кто станет новым руководителем Херсонской обладминистрации. Как сообщает местное издание "Мост", им будет нынешний и.о. руководителя ОГА Сергей Козырь.

В среду, 17 февраля, глава Офиса президента Андрей Ермак направил соответствующее письмо министру Кабмина Олегу Немчинову. Теперь правительство должно рассмотреть эту кандидатуру и формально ее согласовать.

Сергей Козырь исполняет обязанности главы Херсонской ОГА с декабря 2020 года, когда предыдущий губернатор Юрий Гусев получил должность генерального директора "Укроборонпрома".

36-летний Козырь - уроженец Донецка. Окончил Донецкий национальный технический университет.

После университета до 2019 года работал на различных должностях на шахтах (от горного мастера до директора), после чего попал в Херсонской ОГА вроде бы через программу "Лифт".

С сентября 2019 года был заместителем Гусева.

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