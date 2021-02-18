Латвия запретила въезд роSSийскому пропагандисту Соловьеву за "глорификацию нацизма"
Ведущий публично хвалил Гитлера.
Фото: naviny.by
Владимир Соловьев
Латвия запретила въезд роSSийскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевичус.
На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина РоSSийской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме.
Причиной для такого решения стала "глорификация нацизма".
Недавно в одном из своих шоу Соловьев сравнил роSSийского оппозиционера Алексея Навального с Адольфом Гитлером, сказав следующее: "Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера [Навального] не косил от армии. Воевал, и воевал отважно во время Первой мировой войны".