Кличко почтил память Небесной Сотни

"Каждый день борьбы - с осени 2013 по февраль 2014 - не был напрасным".

Мэр Киева Виталий Кличко почтил память Героев Небесной Сотни. Об этом сообщает его официальный сайт.

В день трагических событий, происходивших 18 февраля на улице Институтской и Майдане Независимости, Кличко возложил цветы на месте расстрелов украинских патриотов на Аллее Небесной Сотни.

«У меня до сих пор перед глазами Майдан в эти дни ... Он стал полем боя за достоинство украинцев и будущее нашего государства. Пламя, выстрелы, оборванные жизни лучших патриотов ... Мы все помним и чтим подвиг каждого Героя», - отметил мэр Киева в заметке на своей странице в Facebook.

По его словам, каждый день борьбы - с осени 2013 по февраль 2014 - не был напрасным.

«И как бы ни было сложно, мы не потеряем веру и не отступим от идеалов и принципов, которые отстаивали на Майдане. Вечная слава Героям! И почет каждому, кто боролся и борется за достоинство и будущее Украины. Кто помогал тогда и поддерживает сегодня патриотов украинского государства», - отметил Виталий Кличко.