Рада ужесточила наказание за сексуальную эксплуатацию детей и хранение детской порнографии

Украина входит в пятерку стран - крупнейших производителей детской порнографии и в десятку "лидеров" по ее распространению.

Рада ужесточила наказание за сексуальную эксплуатацию детей и хранение детской порнографии
Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада Украины ужесточила уголовную ответственность за сексуальную эксплуатацию детей, приобретение и хранение детской порнографии.

За закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Лансаротской конвенции)" (№ 3055) проголосовали 322 народных депутата, передает УНИАН.

В пояснительной записке указывается, что по результатам исследования Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Украина входит в пятерку стран - крупнейших производителей детской порнографии и в десятку "лидеров" по ее распространению.

Так, среди опрошенных несовершеннолетних 14-18 лет 11% ответили, что показывали свои обнаженные тела, 7,8% - занимались сексом за определенную плату; 3,2% - соглашались сфотографироваться или сняться в фильме в обнаженном виде. Результаты исследования "Комплексная оценка масштабов продажи детей, детской проституции и порнографии в Украине" были обнародованы в 2010 году.

Согласно с законопроектом, статью 155 Уголовного кодекса Украины дополнили нормой о том, что совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет, наказывается ограничением или лишением свободы на пять лет.

При этом предложение о проведении встречи с целью вовлечения несовершеннолетних в изготовление детской порнографии предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Кроме того, законопроект предусматривает норму о наказании за сознательное получение доступа к детской порнографии, ее изготовление, сбыт или распространение. За такие правонарушения грозит наказание в виде ареста на срок от трех до шести месяцев, а также ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

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