Правящая партия Грузии выбрала кандидата на пост премьера

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" планирует назначить премьер-министром Ираклия Гарибашвили, который уже занимал эту должность в 2013-2015 годах.

Об этом сообщает "Новости-Грузия" со ссылкой на руководителя партии Ираклия Кобахидзе.

"Сегодня состоялось заседание политсовета партии, на котором было принято решение о выдвижении кандидата в премьер-министры. Политсовет единогласно принял решение выдвинуть Ираклия Гарибашвили", - сказал Кобахидзе на брифинге.

Его кандидатуру должен утвердить парламент Грузии, где "Грузинская мечта" имеет большинство.

Гарибашвили считается человеком, приближенным к семье Иванишвили - миллиардера и основателя "Грузинской мечты".

После победы партии на выборах в 2012 году Гарибашвили с 25 октября 2012 года до 17 ноября 2013-го занимал пост министра внутренних дел в правительстве, которое в течение года возглавлял сам Иванишвили.

Затем миллиардер заявил, что уходит из политики, и выбрал 30-летнего Гарибашвили своим преемником. Так Гарибашвили получил пост главы правительства, став самым молодым премьер-министром в истории Грузии.

В кресле премьера Гарибашвили продержался два года. В конце 2015 года он неожиданно ушел в отставку, якобы попав в опалу Иванишвили. По неофициальной информации, Гарибашвили о своем увольнении узнал от сотрудников своего офиса - Иванишвили даже не сообщил ему о своем решении лично.

Четыре года Гарибашвили полностью отсутствовал в политической жизни Грузии, пока в марте 2019-го он не появился в ранге политического секретаря в правящей партии. С сентября 2019 года Гарибашвили вернулся и в исполнительную власть - заняв пост министра обороны в правительстве Георгия Гахарии.

В четверг, 18 февраля, Гахария подал в отставку с поста премьер-министра.

Напомним, что свою отставку грузинский премьер объяснил разногласиями по поводу ареста оппозиционного лидера Ники Мелия.

Главу партии "Единое национальное движение", которую когда-то основал Михаил Саакашвили, 16 февраля лишили депутатской неприкосновенности, а на следующий день Тбилисский городской суд решил взять Мелию под стражу по делу о массовых беспорядках в июне 2019 года.