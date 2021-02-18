СБУ сообщила о подозрении заместителю министра обороны РФ

Андрею Картаполову грозит пожизненное заключение.

СБУ сообщила о подозрении заместителю министра обороны РФ
Заступник міністра оборони РФ ?Андрій Картаполов
Фото: wikimedia.org

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю министра обороны РоSSийской Федерации - начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил РоSSийской Федерации, генерал-полковнику Андрею Картаполову.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Подозрение объявлено по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).

В СБУ отмечают, что Андрей Картаполов в январе-феврале 2015 года, занимая должность начальника Главного оперативного управления - заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ, осуществлял планирование и координацию действий подразделений вооруженных сил государства-агрессора и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов.

По мнению следователей СБУ, он действовал по предварительному сговору с другими лицами из числа руководства ВС РФ.

Кроме того, установлено, что в августе 2014 года Андрей Картаполов совместно с другими представителями командования ВС РФ:

  • обеспечивал планирование и управление роSSийскими подразделениями во время их вторжения на территорию Украины,
  • участвовал в организации вероломного убийства украинских воинов около г. Иловайск во время их выхода по так называемому "зеленому коридору" под предоставленные "гарантии" руководства РФ,
  • обеспечивал дальнейшую вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

"Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора. За совершение инкриминируемых преступлений Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы", - сообщают в СБУ.

Напомним, 16 февраля Служба безопасности Украины объявила о подозрении в совершении преступления гражданину Украины Анатолию Шарию. ПророSSийского пропагандиста подозревают в государственной измене и разжигании вражды.

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