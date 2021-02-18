"Укрпочта" назначила презентацию посвященных ВСУ марок на бывший день советской армии

Генштаб ВСУ выражает протест и требует отложить мероприятие.

"Укрпочта" назначила презентацию посвященных ВСУ марок на бывший день советской армии

Вооруженные Силы Украины выразили решительный протест против избрания "Укрпочтой" даты 23 февраля для презентации и первого погашения почтовых марок под названием "Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска".

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на странице Генштаба ВСУ в фейсбуке.

В Генштабе отмечают, что дата презентации этого выпуска марок не была согласована с руководством ВСУ.

"23 февраля государство-агрессор РФ, которое ведет войну против Украины, отмечает День защитника Отечества и день воинской славы РоSSии. Поэтому эта дата является недопустимой для продвижения Вооруженных Сил Украины и их наиболее многочисленного вида - Сухопутных войск", - говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ требует от "Укрпочты" отсрочить презентацию и предлагает первое погашение почтовых марок указанной серии приурочить ко Дню украинского добровольца - 14 марта.

В филателистических бюллетенях отмечается, что почтовый выпуск осуществлен при поддержке Министерства обороны Украины. Погашение марок специальным штемпелем состоится в Киеве.

Напомним, в 2014 году президент Петр Порошенко перенес День защитника с 23 февраля на 14 октября.

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