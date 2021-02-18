Рада назначила поданного "Слугой народа" кандидата судьей Конституционного суда

Виктор Кичун

Верховная Рада назначила нового судью Конституционного суда - Виктора Кичуна (представление от фракции "Слуга народа").

За проголосовал 241 депутат. Голоса дали "слуги народа", нардепы "Доверия" и внефракционных, а также "За будущее".

Фото: Верховная Рада

Перед голосованием кандидат в судьи отметил, что 27 лет занимается конституционным правом, является доцентом кафедры Конституционного права Национальной академии им. Ярослава Мудрого.

"Занять эту должность я хотел бы для того, чтобы утверждать те конституционные ценности, которые содержатся в Конституции и объединяют народ. Ценности парламентаризма, демократии, народовластия, верховенства права, сменяемости власти. Хочу отметить, что являюсь сторонником либеральной демократии", - заявил Кичун.

Он пообещал, что в случае его избрания у депутатов будет "один сторонник сдерживания Конституционного суда".

Кичун - кандидат юридических наук, с 1998 года работал как адвокат.

Перед голосованием профильный комитет рассматривал еще кандидатуры Юрия Павленко (подавала фракция ОПЗЖ), Ольги Бондарь-Петровской ("Батькивщина"), Руслана Сидоровича ("Голос"). Комитет по вопросам правовой политики признал, что все кандидаты соответствуют требованиям, после чего они прошли спецпроверку.

Нардеп Павленко (Уполномоченный по правам детей времен Виктора Януковича, министр молодежи и спорта времен Виктора Ющенко) в выступлении перед парламентариями отметил, что политика неуважения к Конституции, насилия и принуждения не решает, а усугубляет общественные проблемы.

"Конституционный суд является важнейшим органом государственной власти, поэтому он стоит и над судебной и над исполнительной, и законодательной властью... Для меня представление на должность судьи - не просто личные амбиции, это об утверждении в Украине триады европейских ценностей", - заявил он.

Кандидат Бондарь-Петровская отметила, что имеет соответствующие для должности опыт и навыки, работала в Аппарате Верховной Рады и вошла в топ-50 самых продуктивных народных депутатов.

Экс-нардеп от "Самопомощи" Руслан Сидорович заявил, что именно достоинство является одним из основополагающих прав, закрепленных в Конституции.

"Именно достоинство является неотъемлемой составляющей справедливости. Справедливость без уважения к человеческому достоинству невозможна. Именно этот принцип должен постоянно жить в стенах Конституционного суда. Моя цель - чтобы своей работой утвердить принципы справедливости в повседневной деятельности", - отметил он.

Верховная Рада должна назначать треть судей КС. Судьи по квоте Верховной Рады назначаются по следующему механизму: парламентские фракции после конкурса подают свои кандидатуры, которые обязаны пройти проверки. После этого кандидаты должны собеседование с представителями профильного комитета, потом за их назначение голосуют в зале. 6 ноября Рада должна была назначить двух судей, но за кандидатуры не набралось достаточно голосов. После этого был объявлен новый конкурс.