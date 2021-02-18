Лукашенко анонсировал встречу с фюрером РФ, но обещает денег не просить

"Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля встретимся и поговорим о некоторых направлениях нашего сотрудничества".

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным, но обещает денег не просить
Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко анонсировал встречу с президентом РоSSии Владимиром Путиным в 20-х числах февраля.

Об этом сообщает "БелТА".

"Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля встретимся и поговорим о некоторых направлениях нашего сотрудничества. Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в РоSSии бывает, некоторые подхватят повестку дня и вот:" Лукашенко приедет аж $ 3 млрд просить". Нет, я не еду туда чего-то просить ...", - сказал Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

"Вы видели, мы подписывали на этот год по энергоносителям, что для нас ощутимо, по общим рынкам документы. Вообще ничего не просили и не спорили. Если РоSSия считает, что уровень нашего экономического сотрудничества должен быть вот такой высоты, значит он такой и будет . Чего там ходить и просить? Поэтому немножко эти либералы в РоSSии отстали от чувствительных вопросов, которые мы обсуждаем. Мы ничего не собираемся просить", - добавил он.

По словам Лукашенко, во время визита в РоSSию есть договоренность и о встрече с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

Напомним, со дня выборов президента Беларуси в августе, победителем которых объявили Лукашенко, в стране не утихают протесты. Белорусы устраивали масштабные акции, саботировали работу на государственных предприятиях, требовали честных выборов. Силовики жестоко разгоняли демонстрантов, а также фактически подавляли оппозицию - арестовывали ее лидеров и высылали их из страны.

Украина, как и страны ЕС и США, не признала результаты выборов в Беларуси честными и отражающими реальное волеизъявление граждан.

Однако, несмотря на протесты в стране и заявления мирового сообщества, 23 сентября в Минске во Дворце Независимости состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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