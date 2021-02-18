Пресс-секретарь фюрера РФ назвал Украину недружественной

"Украина - это суверенное государство, которое не является дружественным для нас", - сказал он.

Пресс-секретарь Путина назвал Украину недружественной
Дмитрий Песков
Фото: inforesist.org

Пресс-секретарь президента РоSSии Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают Украину недружественной для себя страной.

Об этом он рассказал роSSийским СМИ.

"Украина - это суверенное государство, которое не является дружественным для нас. Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироSSийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства", - сказал Песков.

Он также назвал роSSийскую военную агрессию на Донбассе "серьезной проблемой на юго-востоке", с которой Киев якобы не хочет справляться путем выполнения минских соглашений.

"РоSSия, безусловно, признает украинское государство, но в то же время украинское государство с того момента, как в Украине произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, превратилось в проект этих самых западных стран. Такие элементы мы видим", - добавил Песков.

Напомним, ранее глава МИД РоSSии Сергей Лавров заявил, что Евросоюз разорвал отношения с Россией еще в 2014 году из-за Украины.

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