Для "Слуги народа" за 50 тыс. долларов в месяц наняли лоббистов для налаживания отношений с ЕС и США, - "Схемы"

Фото: Радио Свобода

США

ЕС

Основанная помощниками народных депутатов от фракции "Слуга народа" общественная организация "Центр Трансантлантического взаимодействия и диалога" в феврале заключила соглашение с американской компанией Finsbury Glover Hering. Ее лоббисты должны оказывать "стратегическое консультирование и поддержку" партии СН и этой ОО для "налаживания отношений Украины и".

Соглашение будет действовать до конца года, ежемесячно компании будут платить 50 тысяч долларов, говорится в расследовании "Схем", обнародованном "Радио Свобода". Подтверждающие документы опубликованы на сайте Минюста США .

Суммарная стоимость сделки составляет 550 тысяч долларов - примерно 15 млн гривен.

"Лоббисты должны "обеспечить правительственные отношения" и предоставлять "стратегическое консультирование и поддержку общественной организации и политической партии "Слуга народа" для содействия диалогу, обмену и другим взаимодействиям между членами украинского парламента и их коллегами и другими должностными лицами в США и международными организациями". В договоре указано, что это также "может включать лоббирование, продвижение, подготовку и распространение информационных материалов", - пояснили журналисты.

Соглашение должно действовать до 31 декабря 2021 года и может быть продлено по согласию сторон. Разорвать его можно через три месяца, но при этом предупредить за месяц.

"ОО "Центр трансатлантического взаимодействия и диалога" создана за месяц до подписания контракта с американскими лоббистами - в конце декабря прошлого года. Как указано в договоре, обнародованном на сайте Минюста США , она финансируется "украинскими частными лицами и коммерческими структурами". Учредители ОО - Павел Великоречанин и Станислав Костюченко. Это помощники народных депутатов от "Слуги народа", соответственно - Александра Ткаченко и Ивана Шинкаренко, которые являются членами парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики", - говорится в расследовании.

Иван Шинкаренко в комментарии журналистам сообщил, что ему известно о причастности его помощника к ОО, но чем она занимается, он не знает.

Сам помощник Станислав Костюченко сообщил, что его организация "стремится улучшить отношения Украины с Соединенными Штатами, Европейским Союзом и другими демократическими странами".

"В этот критический момент для Украины, Общественная организация «Центр трансатлантического взаимодействия и диалога» привлекла FGH Holdings с целью адвокации важных вопросов, связанных с территориальной целостностью Украины и экономической независимости. Общественная организация «Центр трансатлантического взаимодействия и диалога» будет собирать средства с частных источников для осуществления текущей деятельности. Наши последователи и партнеры - это небезразличные украинцы, которые готовы поддержать нашу деятельность и страну на пути евроинтеграции. Мы не планируем привлекать деньги от крупного бизнеса, олигархов и транснациональных компаний", - заявил он.

Напомним, что в августе 2019 года лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала отчет о работе, которую она выполнила в пользу Владимира Зеленского в Вашингтоне в период между 3 апреля и 21 мая 2019 г. Согласно документам, представленным в Министерство юстиции США , компания получила за свои услуги гонорар 60 тысяч долларов США и возмещение расходов в размере $9,371 тыс.

Услуги оказывались между первым и вторым туром президентских выборов в Украине. Тогда команда Владимира Зеленского категорически отрицала существование такого контракта.