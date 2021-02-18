"СН" и "ЕС" не пришли на совещание по тарифам, "Батькивщина" заговорила о внеочередном заседании

Фракция Тимошенко будет собирать подписи, если не будет определен день для рассмотрения "тарифных" законопроектов.

На следующем согласительном совете «Батькивщина» требует включения в повестку дня всех «тарифных» законопроектов и определения специального дня, когда все они будут рассмотрены в зале, иначе фракция будет собирать 150 подписей за проведение внеочередного заседания. Об этом во время выступления в парламенте сообщила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Сегодня утром, до начала пленарного заседания, должно было состояться совещание, посвященное тарифным вопросам, однако оно было сорвано, так как лидеры фракций «Слуга народа» и «Европейская солидарность» не явились. Но сорванные договоренности не остановят команду «Батькивщины», - отметила лидер партии.

«От внеочередной сессии руководители двух фракций, которые саботировали сегодняшнее совещание, не уклонятся. У меня есть надежда, что наш законопроект №4680 будет иметь поддержку в зале, ведь он возвращает людям дешевый газ отечественной добычи, как это было до 2014 года. Он не только позволит снизить тарифы в три раза, но и прекратит коррупцию на рынке. Я верю, что мы наконец проголосуем то, что нужно людям, а не большим коррупционным образованиям», - отметила Юлия Тимошенко.

Лидер партии «Батькивщина» также сообщила, что в пятницу, 19 февраля, соберутся члены Временной следственной комиссии, которые будут изучать коррупционную составляющую в тарифном вопросе.

«Или депутаты будут служить людям, или способствовать коррупции. Внеочередное заседание Верховной Рады покажет, кто есть кто в этом зале», - уверена Юлия Тимошенко.