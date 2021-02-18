НАБУ обвинило власть в попытке его уничтожения

Правительственный законопроект могут использовать, чтобы взять Бюро под контроль.

НАБУ обвинило власть в попытке его уничтожения
Фото: Сергей Нужненко

Национальное антикоррупционное бюро обвинило власть в попытке его уничтожения.

По мнению Бюро, правительственный законопроект №5070 о "приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции Украины" открывает возможности для полной перезагрузки институции и лишения ее институциональной независимости.

"Вместо консолидации усилий в борьбе с топ-коррупцией мы еще раз стали свидетелями очередного объединения властного ресурса для борьбы с НАБУ", - говорится в заявлении Бюро.

В НАБУ отметили три критические нормы законопроекта:

  1. "Контрольный пакет" голосов в составе конкурсной комиссии по отбору директора НАБУ фактически получает Кабинет министров, который, кроме трех представителей от себя, назначает еще трех из списка, представленного донорами. Однако окончательное решение - за КМУ, высшее звено которого составляют лица, подследственные НАБУ.
  2. Окончательное решение по составу комиссии внешнего контроля по проведению ежегодной независимой оценки (аудита) также полностью отдается Кабинету Министров.
  3. Изменение статуса НАБУ - с правоохранительного на центральный орган исполнительной власти со специальным статусом - влечет за собой вопрос решения трудовых отношений с сотрудниками НАБУ, которые отобраны на должности по результатам открытого конкурса. В Бюро предполагают, что реорганизацию могут использовать как повод для изменения кадрового состава детективов.

Напомним, что законопроект призван урегулировать процедуру назначения директора НАБУ после того, как Конституционный Суд признал соответствующие положения закона о Бюро неконституционными.

Кабинет министров предлагает предоставить НАБУ статус органа исполнительной власти, директора которого будет назначать правительство по результатам конкурсного отбора. Конкурсная комиссия будет состоять из девяти человек. Троих из них будет делегировать Совет национальной безопасности и обороны, еще шестерых - Кабинет министров (трое из них должны быть международными экспертами).

Отдельной нормой законопроекта указано, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора НАБУ.

То есть речь идет об увольнении действующего директора НАБУ Артема Сытника. Его первый заместитель - Гизо Углава.

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