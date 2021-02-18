Кабмин утвердил план мероприятий по чествованию подвига участников Революции Достоинства на 2021-2025 годы

"Именно Революция 2014-го стала сдвигом к созданию той Украины, в которой мечтают жить украинцы".

Кабмин утвердил план мероприятий по чествованию подвига участников Революции Достоинства на 2021-2025 годы
10 лютого 2014
Фото: Konstantin Grishin?/facebook

Кабинет министров утвердил план мероприятий по чествованию подвига участников Революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни на 2021-2025 годы.

Соответствующее распоряжение, разработанное Министерством культуры и информационной политики, Правительство приняло на своем заседании 17 февраля 2021 года.

"Приближается седьмая годовщина событий Революции Достоинства. Мы, украинцы, чтим наших героев и помним о событиях, которые в очередной раз показали наше стремление быть свободными и независимыми. Именно Революция 2014-го стала сдвигом к созданию той Украины, в которой мечтают жить украинцы" , - отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

План предусматривает проведение ряда просветительских, культурно-образовательных, коммеморативных мероприятий, посвященных памяти жертв и участников Революции Достоинства, в частности:

  • проведение мемориальных, торжественных, культурных, научно-просветительских, музейных и других тематических мероприятий в День Героев Небесной Сотни и в День Достоинства и Свободы;
  • обустройство скверов, бульваров, улиц, переулков, спусков, проездов, проспектов, площадей, набережных, мостов, связанных с событиями революции Достоинства и увековечением памяти Героев Небесной Сотни;
  • проведение национально-патриотических мероприятий в учебных заведениях, воинских частях, учреждениях культуры;
  • постановка на учет, внесение в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, охрана объектов культурного наследия, связанных с событиями Революции Достоинства на аллее Героев Небесной Сотни, Майдане Независимости, Европейской площади, улице Грушевского, других местах в г. Киеве, а также в населенных пунктах Украины, где происходили события Революции Достоинства;
  • обеспечение проектирования, строительства и функционирования Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства;
  • проведение научных мультидисциплинарных исследований, научно-исследовательских экспедиций, форумов, конференций, дискуссий, заседаний за круглым столом, лекций;
  • показ художественных и документальных фильмов, посвященных подвигу Героев Небесной Сотни и участников Революции Достоинства;
  • презентацию книг воспоминаний, научных, художественных, творческих, образовательных и других изданий;
  • создание видеоматериалов, видеороликов, видеофильмов промо, документального, художественного и учебного характера, тематических теле- и радиопрограмм;
  • установление памятников, памятных знаков, мемориальных досок, наименование (переименование) скверов, бульваров, улиц, переулков, спусков, проездов, проспектов, площадей, набережных, мостов, учреждений образования, культуры и других объектов в честь погибших Героев Небесной Сотни, событий Революции Достоинства и тому подобное.

Напомним, 17 февраля Верховная Рада признала Революцию Достоинства одним из ключевых моментов построения украинского государства.

Протесты на Майдане Независимости в Киеве начались 21 ноября 2013 года как реакция на решение Кабмина о приостановлении процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и значительно распространились после силового разгона демонстрации в Киеве ночью 30 ноября. Протесты, которые с конца 2013 года проходили в форме митингов, демонстраций, студенческих забастовок, и силовое противодействие протестам со стороны власти привели к открытому силовому противостоянию, которое в дальнейшем переросло в Революцию Достоинства.

В период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, больше всего - 20 февраля.

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