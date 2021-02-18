Офис генпрокурора ведет несколько производств по НАК "Нафтогаз" и его аудиту

Офис генерального прокурора ведет несколько производств по НАК "Нафтогаз" и результатам его аудита .

Об этом во время выступления перед Верховной Радой сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Вопрос в этом генпрокурору поставил нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко. Он поинтересовался, какие для открытия дел нужны еще факты, кроме выявления недоимки 75 млрд гривен в бюджет, нарушений бюджетной дисциплины на 225 млрд и судов по премиям от дел с "Газпромом".

"Я не могу наводить порядки в компаниях, я могу заниматься сферой уголовной юстиции. Относительно этой компании и аудита - у нас есть несколько производств, следствие продолжается. Как только мы выйдем на конкретные результаты - будут сведения на сайте генерального прокурора", - сообщила Венедиктова .

Напомним, что на этой неделе LB.ua из источников стало известно, что Витренко предлагает премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно рассмотреть вопрос о смене руководства НАК "Нафтогаз Украины", которое возглавляет Андрей Коболев, и прекращении контрактов с членами Наблюдательного совета компании.

В отчете были указаны следующие причины: невыполнение показателей по добыче газа, которые были утверждены правительством, планы дальнейшего сокращения показателей добычи и результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО НАК "Нафтогаз".

Сейчас уволить главу НАК может только Наблюдательный совет НАК, который сейчас состоит из 5 членов - 2 от государства и 3 независимых. Вместе с тем, согласно устава НАК (п.68), собрание акционеров, которым является Кабинет министров, может досрочно прекратить полномочия всего состава Наблюдательного совета или некоторых ее членов и назначить новый состав или отдельных членов этого органа.

Впоследствии Витренко объяснил, что соответствующее поручение по анализу ситуации с НАК ему дал Кабинет министров.

Поручение касалось того, что Государственная аудиторская служба не была допущена "Нафтогазом" для проверки компаний "Укрнафта" и "Укргаздобыча", а предварительная проверка самого НАК выявила значительные нарушения - потери бюджета на десятки миллиардов гривен - 75 млрд гривен. Кроме того, "Нафтогаз" не выполняет национальную задачу - увеличение добычи собственного газа. Вместо увеличения он уменьшает, мало того, он подает планы, где собирается еще больше уменьшить.