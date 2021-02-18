Порошенко с женой почтили память погибших майдановцев

В мемориальных мероприятиях также приняли участие народные депутаты и депутаты Киевского горсовета, общественные активисты, участники Революции Достоинства.

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко и Марина Порошенко вместе с семьями Героев Небесной Сотни почтили память погибших майдановцев. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Фото: eurosolidarity.org

«Семь лет прошло с того трагического утра 18 февраля, трагических событий в Мариинском парке, когда Украина потеряла десятки своих лучших сыновей и дочерей. И через 7 лет судят не убийц, не тех, кто отдавал приказы на убийство украинцев, на уничтожение развития страны, ее пути в Европу, а тех, кого пытали и против которых покушались на жизнь», - заявил Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что вчера парламент проголосовал очень важное и правильное Постановление, которым признал Революцию Достоинства одним из ключевых моментов формирования украинской государственности.

«Но судить надо не по словам, а по делам. Потому что фундаментом Революции достоинства были европейские ценности, к которым, к сожалению, они не имеют никакого отношения. Это - свобода слова, верховенство права, демократия», - подчеркнул Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org

«У нас - сила, мы - лидеры оппозиции и лидеры доверия. И мы способны защитить наше движение вперед, в Европу, в Европейский Союз, в НАТО. Наше движение - вперед по дороге ценностей, которое начала Революция Достоинства. И мы точно победим. Сегодня на этом святом месте мы это утверждаем», - резюмировал Порошенко.

В мемориальных мероприятиях также приняли участие народные депутаты и депутаты Киевского горсовета, общественные активисты, участники Революции Достоинства.

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