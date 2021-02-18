Венедиктова пришла в Раду отчитываться о деятельности прокуратуры

Она заявила, что год назад обещала народу выполнять свои обязанности добросовестно, честно и ответственно, и "за год не изменила обещаниям".

Генпрокурор Ирина Венедиктова пришла на заседание Верховной Рады для отчета о работе органов прокуратуры за 2020 год.

Она заявила, что год назад обещала народу выполнять свои обязанности добросовестно, честно и ответственно, и "за год не изменила обещаниям".

По словам Венедиктовой, в настоящее время реформа прокуратуры фактически завершена. Две трети прокуроров успешно прошли аттестацию.

"Ежедневно прокуроры совместно с судьями обеспечивают посадки более полусотни человек. Ни одному из моих предшественников на посту не удалось поставить точку и ответить на общественный запрос относительно привлечения к ответственности всех лиц, причастных к дерзкому нападению на активистку Екатерину Гандзюк. Несмотря на установление пяти причастных к преступлению, заказчикам и организаторам длительное время удавалось избегать ответственности. В июне прошлого года принято решение об избрании меры пресечения бывшему главе Херсонского областного совета", - пояснила Венедиктова.

Она также заявила, что в прошлом году было самое большое за шесть лет количество раскрытых преступных группировок.

Напомним, что в октябре 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что Ирина Венедиктова уйдет с должности, "если до конца года не покажет своего результата".

Венедиктова была назначена генпрокурором в марте 2020 года, после того, как парламент проголосовал за выражение недоверия Руслану Рябошапке. Владимир Зеленский сообщил, что генпрокурор Руслан Рябошапка был уволен из-за отсутствия шагов в привлечении к ответственности коррупционеров.