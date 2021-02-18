Грузинский премьер подал в отставку

Политический кризис в Грузии набирает обороты.

Грузинский премьер подал в отставку
Фото: gov.ge

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о своей отставке.

Об этом сообщает ИА "Новости-Грузия".

"Я принял решение подать в отставку с занимаемой должности. Конечно же, я верю и хочу, чтобы этот шаг помог снизить поляризацию в политическом пространстве нашей страны, потому что уверен, что поляризация и противостояние между нами является наибольшим риском для будущего нашей страны, экономического развития и разрешения кризисов любого рода", - заявил Гахария на брифинге в администрации правительства.

Свою отставку премьер объяснил разногласиями по поводу ареста оппозиционного лидера Ники Мелия.

Главу партии "Единое национальное движение", которую когда-то основал Михаил Саакашвили, 16 февраля лишили депутатской неприкосновенности, а на следующий день Тбилисский городской суд решил взять Мелию под стражу по делу о массовых беспорядках в июне 2019 года.

20 июня 2019 года сторонники ЕНД, "Европейской Грузии" и других оппозиционных партий вышли на массовый протест против курса грузинских властей. Митинги жестко разогнали - были применены резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.

Гахария тогда был министром внутренних дел. Он возглавил правительство в сентябре 2019 года, сменив на этом посту Мамуку Бахтадзе.

Как отмечает издание, отставка премьера, скорее всего, усугубит политический кризис в Грузии, где треть депутатов отказывается работать в парламенте, обвиняя правительство в фальсификации выборов.

Отставка премьера также автоматически означает, что с этого дня все министры правительства являются исполняющими обязанности. Парламент Грузии, согласно конституции, должен за две недели утвердить новое правительство. В противном случае президент распустит законодательный орган и назначит внеочередные парламентские выборы.

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