Украина созывает заседание Генассамблеи ООН в отношении оккупированных территорий, - Кислица

Украинская сторона будет ставить вопрос так называемого форума "Русский Донбасс", который оккупанты устроили в январе.

По инициативе Украины 23 февраля состоится заседание Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по ситуации на оккупированных Россией территориях.

Одним из пунктов повестки дня будет обсуждение доклада о Донбассе. Об этом в интервью LB.ua сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Он также сообщил, что украинская сторона будет поднимать там вопрос о незаконно организованном РФ форуме "Русский Донбасс".

"Будет ли Украина из-за этого созывать заседание Совета безопасности? Нет, не будет: это еще не тот уровень проблемы, который требует прямого привлечения Совбеза. Станет ли это частью нашей работы по разработке новых документов уже на следующую сессию? Да, станет. Будем ли мы говорить об этом во время заседания Генеральной ассамблеи 23 февраля? Да, будем говорить", - заявил Кислица.

По его словам, на базе ООН состоится мероприятие с тематикой роSSийской агрессии с участием руководства Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

"23 февраля украинское постпредство будет организовывать брифинг под председательством руководства Министерства по вопросам временно оккупированных территорий для стран-членов уже всей ООН , а не только для Совбеза, по ситуации на Востоке Украины и в Крыму. И уже там мы сможем, не имея ограничений во времени, рассказать все о ходе событий на фронте", - сообщил украинский постпред.

Напомним, что 28 января в оккупированном Донецке состоялся "форум" сепаратистов "Русский Донбасс". Его участники приняли доктрину об установлении контроля оккупантов над всей территорией Донецкой и Луганской областей.

Министерство иностранных дел Украины инициировало запрет на въезд в Украину ведущему роSSийского телеканала НТВ Тиграну Кеосаяну, который принял участие в "форуме".