Украина созывает заседание Генассамблеи ООН в отношении оккупированных территорий, - Кислица

Украинская сторона будет ставить вопрос так называемого форума "Русский Донбасс", который оккупанты устроили в январе.

Украина созывает заседание Генассамблеи ООН в отношении оккупированных территорий, - Кислица
Сергей Кислица
Фото: qha.com.ua

По инициативе Украины 23 февраля состоится заседание Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по ситуации на оккупированных Россией территориях.

Одним из пунктов повестки дня будет обсуждение доклада о Донбассе. Об этом в интервью LB.ua сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Он также сообщил, что украинская сторона будет поднимать там вопрос о незаконно организованном РФ форуме "Русский Донбасс".

"Будет ли Украина из-за этого созывать заседание Совета безопасности? Нет, не будет: это еще не тот уровень проблемы, который требует прямого привлечения Совбеза. Станет ли это частью нашей работы по разработке новых документов уже на следующую сессию? Да, станет. Будем ли мы говорить об этом во время заседания Генеральной ассамблеи 23 февраля? Да, будем говорить", - заявил Кислица.

По его словам, на базе ООН состоится мероприятие с тематикой роSSийской агрессии с участием руководства Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

"23 февраля украинское постпредство будет организовывать брифинг под председательством руководства Министерства по вопросам временно оккупированных территорий для стран-членов уже всей ООН, а не только для Совбеза, по ситуации на Востоке Украины и в Крыму. И уже там мы сможем, не имея ограничений во времени, рассказать все о ходе событий на фронте", - сообщил украинский постпред.

Напомним, что 28 января в оккупированном Донецке состоялся "форум" сепаратистов "Русский Донбасс". Его участники приняли доктрину об установлении контроля оккупантов над всей территорией Донецкой и Луганской областей.

Министерство иностранных дел Украины инициировало запрет на въезд в Украину ведущему роSSийского телеканала НТВ Тиграну Кеосаяну, который принял участие в "форуме".

Представитель МИД Украины Олег Николенко объяснил, что "форум" в Донецке является доказательством того, что роSSийское руководство не оставляет идеи перекроить Украину под свои лекала.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолетаГлава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолета
Депутаты Киевсовета выделили 140 млн грн на вакцину от коронавирусаДепутаты Киевсовета выделили 140 млн грн на вакцину от коронавируса
Умер посол Украины в КитаеУмер посол Украины в Китае
В украинской армии зафиксировали еще одну смерть от ковидаВ украинской армии зафиксировали еще одну смерть от ковида
Пожары на складе боеприпасов в Сватово: ГБР сообщило о подозренияхПожары на складе боеприпасов в Сватово: ГБР сообщило о подозрениях
Блок рекламы


Похожие новости
Кислица объяснил, когда и при каких обстоятельствах могут появиться миротворцы ООН на ДонбассеКислица объяснил, когда и при каких обстоятельствах могут появиться миротворцы ООН на Донбассе
ВСП открыл дисциплинарное дело в отношении трех судей ВАКСВСП открыл дисциплинарное дело в отношении трех судей ВАКС
Дела Майдана: суд разрешил заочное расследование в отношении экс-главы милиции КиеваДела Майдана: суд разрешил заочное расследование в отношении экс-главы милиции Киева
Украина вышла из соглашения СНГ в области почтовой и электрической связиУкраина вышла из соглашения СНГ в области почтовой и электрической связи
Украина призывает мир отреагировать на действия РоSSии по обыскам и задержаниям крымских татарУкраина призывает мир отреагировать на действия РоSSии по обыскам и задержаниям крымских татар
Украина со следующей недели возвращается к адаптивному карантину (обновлено)Украина со следующей недели возвращается к адаптивному карантину (обновлено)
Украина и Канада решили начать переговоры по расширению ЗСТУкраина и Канада решили начать переговоры по расширению ЗСТ
В "Слуге народа" рассказали, зачем Зеленский созывает СНБОВ "Слуге народа" рассказали, зачем Зеленский созывает СНБО
Гетманцев: Украина способна прожить без транша МВФГетманцев: Украина способна прожить без транша МВФ
Украина выполнила все условия для подписания Соглашения об общем авиапространстве с ЕС, - БоррельУкраина выполнила все условия для подписания Соглашения об общем авиапространстве с ЕС, - Боррель
Последние новости
Подгружаем последние новости