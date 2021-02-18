Степанов назвал вакцину, которая первой появится в Украине

500 тыс. доз вакцины AstraZeneca должны прибыть в Украину до конца недели.

Украина начнет вакцинацию от COVID-19 с вакцины AstraZeneca производства индийской компании Serum Institute. Вакцинация начнется до конца недели.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Думаю, что первое, с чего мы начнем вакцинироваться, это именно вакцина компания AstraZeneca, которая производится Serum Institute (Индия)", - сказал Степанов.

Он уточнил, что 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca должны прибыть в Украину до конца недели.

"До конца недели они должны быть уже в Украине. Там решаются вопросы логистики, отгрузки непосредственно из Индии, фрахт самолета и прочее", - сказал министр.

Напомним, что 15 февраля в Украине подали на регистрацию вакцину AstraZeneca против ковида.

Перед этим, 10 февраля, компания Sinovac подала заявку о государственной регистрации в Украине вакцины против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения.

Вакцина производства компании Pfizer стала третьим средством от коронавируса, поданным на регистрацию в Украине.