В Конгрессе США просят Госдеп отчитаться о санкциях по "Северному потоку-2"

Группа членов американского Конгресса обратилась к государственному секретарю Энтони Блинкена с требованием предоставить сведения о планах администрации Байдена по введению предусмотренных законом санкций против газопровода “Северный поток-2”.

Текст письма опубликован на сайте Комитета по иностранным делам Палаты представителей.

"Обращаемся к Вам с просьбой предоставить информацию о планах введения санкций администрацией Байдена против Nord Stream 2, предусмотренные Законом о защите энергетической безопасности Европы (PEESA) с изменениями, внесенными в Закон о разъяснении энергетической безопасности Европы (PEESCA)", - сказано в письме.

Конгресс хочет получить сведения о конкретных шагах внедрения новых санкций, в частности статусе проекта после сообщений о якобы возобновлении работ 7 февраля; перечне компаний, которые покинули проект после объявления санкций; статусе консультаций с партнерами в Европе, а также любые предложения со стороны администрации Байдена по роSSийскому проекту газопровода.

Представители двух партий просят также рассмотреть ряд судов, которые вели или ведут любые работы в рамках проекта, зафиксированных с начала года.

"В случае завершения Nord Stream 2 позволит режиму Путина в дальнейшем использовать роSSийские энергетические ресурсы в качестве оружия, чтобы оказывать политическое давление по всей Европе. Это также позволит Путину пустить газ в обход Украины, лишив Киев критически важных доходов от транзита и сделав его более уязвимым к роSSийской агрессии", - говорится в письме.

Документ подписали члены Палаты представителей Майкл Маккол, Марси Каптур, Адам Кинзингер, Рубен Галлего.

Государственный департамент пока не дал публичного ответа на письмо. 16 февраля у администрации Байдена истек срок, в течение которого необходимо подать список компаний, которые, по ее мнению, нарушают законы США , направленные на остановку газопровода "Северный поток-2". Эти компании могут стать потенциальными объектами санкций США . Документ пока не обнародован.

Вчера американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена начала переговоры с Берлином о будущем газопровода "Северный поток-2".

Подводный трубопровод "Северный поток-2" завершен более чем на 90%. Строительство активно возобновилось 6 февраля, более чем через год после того, как оно было остановлено из-за противодействия со стороны администрации Трампа и актов Конгресса, которые инициировали санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в проекте. Администрация Байдена пока не ввела требуемых законом санкций.

13 февраля двое американских сенаторов Джим Риш (республиканец) и Джин Шагин (демократка) призвали администрацию Байдена применить санкции, направленные на блокирование проекту газопровода "Северный поток-2".