В Конгрессе США просят Госдеп отчитаться о санкциях по "Северному потоку-2"
Конгресс хочет получить сведения о конкретных шагах внедрения новых санкций
Группа членов американского Конгресса обратилась к государственному секретарю Энтони Блинкена с требованием предоставить сведения о планах администрации Байдена по введению предусмотренных законом санкций против газопровода “Северный поток-2”.
Текст письма опубликован на сайте Комитета по иностранным делам Палаты представителей.
"Обращаемся к Вам с просьбой предоставить информацию о планах введения санкций администрацией Байдена против Nord Stream 2, предусмотренные Законом о защите энергетической безопасности Европы (PEESA) с изменениями, внесенными в Закон о разъяснении энергетической безопасности Европы (PEESCA)", - сказано в письме.
Конгресс хочет получить сведения о конкретных шагах внедрения новых санкций, в частности статусе проекта после сообщений о якобы возобновлении работ 7 февраля; перечне компаний, которые покинули проект после объявления санкций; статусе консультаций с партнерами в Европе, а также любые предложения со стороны администрации Байдена по роSSийскому проекту газопровода.
Представители двух партий просят также рассмотреть ряд судов, которые вели или ведут любые работы в рамках проекта, зафиксированных с начала года.
"В случае завершения Nord Stream 2 позволит режиму Путина в дальнейшем использовать роSSийские энергетические ресурсы в качестве оружия, чтобы оказывать политическое давление по всей Европе. Это также позволит Путину пустить газ в обход Украины, лишив Киев критически важных доходов от транзита и сделав его более уязвимым к роSSийской агрессии", - говорится в письме.
Документ подписали члены Палаты представителей Майкл Маккол, Марси Каптур, Адам Кинзингер, Рубен Галлего.
Государственный департамент пока не дал публичного ответа на письмо. 16 февраля у администрации Байдена истек срок, в течение которого необходимо подать список компаний, которые, по ее мнению, нарушают законы США, направленные на остановку газопровода "Северный поток-2". Эти компании могут стать потенциальными объектами санкций США. Документ пока не обнародован.
Вчера американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена начала переговоры с Берлином о будущем газопровода "Северный поток-2".
Подводный трубопровод "Северный поток-2" завершен более чем на 90%. Строительство активно возобновилось 6 февраля, более чем через год после того, как оно было остановлено из-за противодействия со стороны администрации Трампа и актов Конгресса, которые инициировали санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в проекте. Администрация Байдена пока не ввела требуемых законом санкций.
13 февраля двое американских сенаторов Джим Риш (республиканец) и Джин Шагин (демократка) призвали администрацию Байдена применить санкции, направленные на блокирование проекту газопровода "Северный поток-2".