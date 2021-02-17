В Украине изменили порядок призыва на военную службу
Изменения должны усовершенствовать мероприятия, связанные с подготовкой и проведением призыва.
Кабинет Министров Украины внес изменения в Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятии призывников на военную службу по контракту.
Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что постановлением №100 от 20 января 2021 года внесены изменения в Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятии призывников на военную службу по контракту, утвержденное постановлением Кабмина от 21 марта 2002 года №352, путем изложения его в новой редакции.
Ожидается, что утверждение новой редакции положения позволит:
- улучшить организацию работы областных и районных (городских) призывных комиссий;
- уточнить порядок оповещения призывников о явке в военные комиссариаты;
- упростить рассмотрение вопроса о предоставлении призывными комиссиями отсрочек (освобождения) от призыва на срочную военную службу;
- усовершенствовать организацию работы сборных пунктов областных военных комиссариатов;
- упорядочить работу по принятию призывников на военную службу по контракту.
Изменения должны усовершенствовать мероприятия, связанные с подготовкой и проведением призыва на срочную военную службу, принятием призывников на военную службу по контракту и приведением их в соответствие с действующим законодательством.
Напомним, что с 2015 года в Украине ввели призыв в армию с 20 лет. Тогда же возраст призыва повысили до 27 лет.
В январе 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ о воинском призыве в 2020 году. Он предусматривает, что под призыв попадают юноши и мужчины в возрасте 18-27 лет.