В Украине изменили порядок призыва на военную службу

Кабинет Министров Украины внес изменения в Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятии призывников на военную службу по контракту.

Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что постановлением №100 от 20 января 2021 года внесены изменения в Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятии призывников на военную службу по контракту, утвержденное постановлением Кабмина от 21 марта 2002 года №352, путем изложения его в новой редакции.

Ожидается, что утверждение новой редакции положения позволит:

- улучшить организацию работы областных и районных (городских) призывных комиссий;

- уточнить порядок оповещения призывников о явке в военные комиссариаты;

- упростить рассмотрение вопроса о предоставлении призывными комиссиями отсрочек (освобождения) от призыва на срочную военную службу;

- усовершенствовать организацию работы сборных пунктов областных военных комиссариатов;

- упорядочить работу по принятию призывников на военную службу по контракту.

Изменения должны усовершенствовать мероприятия, связанные с подготовкой и проведением призыва на срочную военную службу, принятием призывников на военную службу по контракту и приведением их в соответствие с действующим законодательством.

Напомним, что с 2015 года в Украине ввели призыв в армию с 20 лет. Тогда же возраст призыва повысили до 27 лет.

В январе 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ о воинском призыве в 2020 году. Он предусматривает, что под призыв попадают юноши и мужчины в возрасте 18-27 лет.