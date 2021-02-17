В здании ОГА Ровенщины произошел пожар

Спасатели эвакуировали из помещения 48 человек.

В одном из помещений Ровненской областной государственной администрации произошел пожар.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"На втором этаже шестиэтажного здания Ровенской областной государственной администрации случился пожар. Пожар возник в кабинете Департамента агропромышленного развития Ровенской ОГА. Огнем повреждена мебель на площади 15 м2.

В 15:10 пожар локализован, а в 15:22 ликвидирован", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

Фото: facebook.com/dsns.rivne

Спасатели эвакуировали из помещения 48 человек. Еще около 100 человек самостоятельно покинули помещение.

"Благодаря оперативности пожарных пожар удалось ликвидировать на ранней стадии и не допустить распространения огня на рядом расположенные кабинеты. От ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области привлекались 9 единиц пожарно-спасательной техники и 42 человека личного состава", - сообщили спасатели.

Фото: facebook.com/dsns.rivne

Напомним, в декабре прошлого года в Ровно по время пожара в ТРЦ "Арена" эвакуировали свыше полусотни людей.