Депутат от «Слуги народа» требует расследовать исчезновение угля со складов ТЭС

По его словам, из-за отсутствия угля «Центрэнерго» вынуждена использовать газ.

Депутат от «Слуги народа» требует расследовать исчезновение угля со складов ТЭС
Андрей Жупанин
Фото: Украинские новости

Низкие запасы угля на складах украинских тепловых электростанций должны стать предметом расследования специальной парламентской комиссии.

Об этом в среду, 17 февраля, заявил депутат Верховной Рады от партии "Слуги народа" Андрей Жупанин, выступая на заседании ВР, сообщает «24 канал».

"Недозапас угля один миллион тонн на ТЭС. Они сорвали план накопления угля на своих складах", - подчеркнул он. Из-за отсутствия угля в необходимых объемах госкомпания "Центрэнерго" несет убытки – поскольку вынуждена использовать для производства электроэнергии дорогой природный газ, добавил депутат. Жупанин так же отметил необходимость разобраться в причинах, по которым 12 энергоблоков ТЭС сейчас находятся в аварийном ремонте. При этом 11 из них принадлежат одной группе компаний.

"Как так получилось, что когда сама тепловая генерация планирует ремонтные работы, они (энергоблоки – ред.) внезапно выпадают в аварийные ремонты в разгар отопительного сезона? Я надеюсь, что кто виноват в этой ситуации – будут разбираться правоохранительные органы", - заявил депутат.

В связи с этим он также предложил парламенту направить обращение в Антимонопольный комитет Украины относительно расследования возможных антиконкурентных согласованных действий субъектов рынка генерации с целью создания ее дефицита электроэнергии и поднятия ее цены.

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