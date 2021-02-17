В реестр "Доступных лекарств" добавили ацетилсалициловую кислоту, нифедипин и варфарин

Утвержден новый реестр лекарственных средств, подпадающих под реимбурсацию (программа "Доступные лекарства").

В реестр добавили три новых международных непатентованных названия. Это - ацетилсалициловая кислота, нифедипин и варфарин, информирует пресс-служба Национальной службы здоровья.

"Эти препараты выписывают пациентам для профилактики инсульта и инфаркта, в том числе тем пациентам, которые уже перенесли эти заболевания. И это 24 новых торговых названия", - говорится в сообщении.

В целом количество лекарственных средств в новом Реестре увеличилось на 33 позиции, и теперь их 297.

93 лекарственных средства пациенты могут получить абсолютно бесплатно. Это на 8 больше, чем в предыдущем Реестре. Другие лекарства пациент получает с небольшой доплатой.

Наибольшее количество в реестре лекарственных средств препарата метформин - 37 позиций. Этот препарат выписывают пациентам с диабетом 2 типа.

Напомним, программа "Доступные лекарства", согласно которой некоторые категории лекарств можно получить в аптеках бесплатно или за небольшую сумму, Министерство здравоохранения Украины запустило в апреле 2017 года.