Лапутина вошла в состав СНБО

Министр ветеранов стала 20-м членом Совбеза.

Лапутина вошла в состав СНБО
Фото: mva.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны министра по делам ветеранов Юлию Лапутину.

Об это сказано в указе №56/2021 от 17 февраля.

53-летняя Лапутина - вторая женщина в истории Украины, получившая военное звание генерала.

Она 28 лет - с 1992 до 2020 года - проходила военную службу в СБУ, в том числе участвовала в ряде операций по подавлению сепаратистского путча в Крыму в 1994 году. В 2014-2020 годах служила в районе проведения АТО/ООС.

В 2020 году несколько месяцев работала генеральным директором Директората коммуникации и информационной политики Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, а в декабре 2020 года была назначена на должность министра ветеранов.

Лапутина стала 20-м членом СНБО, куда входят также президент Украины и другие высшие должностные лица государства.

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