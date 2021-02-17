Лапутина вошла в состав СНБО

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны министра по делам ветеранов Юлию Лапутину.

Об это сказано в указе №56/2021 от 17 февраля.

53-летняя Лапутина - вторая женщина в истории Украины, получившая военное звание генерала.

Она 28 лет - с 1992 до 2020 года - проходила военную службу в СБУ , в том числе участвовала в ряде операций по подавлению сепаратистского путча в Крыму в 1994 году. В 2014-2020 годах служила в районе проведения АТО/ООС.

В 2020 году несколько месяцев работала генеральным директором Директората коммуникации и информационной политики Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, а в декабре 2020 года была назначена на должность министра ветеранов.

Лапутина стала 20-м членом СНБО, куда входят также президент Украины и другие высшие должностные лица государства.