Посол Германии: поездки по безвизу для украинцев не возобновятся еще несколько месяцев

"Но начало вакцинации будет помогать".

Посол Германии: поездки по безвизу для украинцев не возобновятся еще несколько месяцев
Фото: Sputnik

Поездки в рамках действия безвизового режима между Украиной и странами Европейского Союза не будут доступны в течение еще нескольких месяцев.

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдхузен, передает "Интерфакс-Украина".

"Поскольку украинцы ездят без виз в Шенгенскую зону, это не только вопрос Германии, это вопрос всех стран в Шенгенском пространстве. Мы как посольство уже минимум четыре раза заполняли анкету о ситуации в Украине, и, в принципе, последняя анкета была достаточно положительной, потому что здесь ситуация сейчас лучше, чем в Германии", - сказала Фельдхузен на виртуальной встрече, транслировавшейся на Facebook.

"Но мы смотрим не только на две последние недели, потому что дать разрешение, а через две недели забрать - это тоже плохо. Я боюсь, что это будет еще несколько месяцев, но начало вакцинации будет помогать", - добавила дипломат.

Напомним, ранее Анка Фельдхузен прогнозировала, что работа безвизового режима Украины с ЕС полностью восстановится к лету 2021 года.

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