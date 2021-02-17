Антоненко считает выдвижение Кузьменко на выборах проявлением поддержки волонтеров и добровольцев

Андрей Антоненко поддержал выдвижение Юлии Кузьменко кандидатом в депутаты от «Европейской Солидарности» на довыборах в Верховную Раду по 50-му округу Донецкой области и поблагодарил « ЕС » за поддержку настоящей патриотки Украины. Об этом он заявил в видео-обращении в социальной сети Facebook.

«Узнал, что наша Юля идет по мажоритарке по Донецкой области. Я ее поздравляю и поддерживаю. Спасибо всем патриотическим силам, военным, волонтерам, добровольцам, которые выдвинули кандидатуру Юлии Кузьменко, и поддержала это партия «Европейская Солидарность». Это не только поддержка нас, которых власти пытаются уничтожать и дискредитировать. Это поддержка всех военных волонтеров, добровольцев в борьбе. Поддержка тех, кто с самого начала помешали роSSийским силам, которые пошли против нас войной. Поддержка тем, кто сейчас имеет возможность и силы защитить Украину от пророSSийского реванша, который происходит в нашей стране», - сказал Андрей Антоненко.

Он призвал все патриотические силы к объединению в защиту государства и его защитников от атаки пророSSийских сил.

«Мы должны друг друга поддерживать, а не искать, кто не так воевал, не так волонтерил, не так сидел. Прекращайте это. Мы должны бить единым кулаком и единым фронтом», - подчеркнул Антоненко.