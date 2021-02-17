В марте в Украине стартуют съемки для французского Canal +, - Ткаченко

Министр культуры надеется, что за три года страна привлечет полмиллиарда долларов с помощью кино.

В марте в Украине стартуют съемки для французского Canal +, - Ткаченко
Фото: Макс Требухов

В марте в Украине должны стартовать съемки для французского телеканала Сanal+.

Об этом в интервью LB.ua рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Надеюсь, что через 3-5 лет количество денег, которые страна может привлечь, в том числе через механизм кэш-рибейтов, составит около половины миллиарда долларов", - заявил министр.

Он добавил, что в Украине сейчас создается стратегия по развитию киноиндустрии, продолжаются перевыборы членов Совета по вопросам господдержки кинематографии.

"Я надеюсь, расставлены акценты на то, что государство, прежде всего, ожидает инвестиций в киноотрасль", - говорит Ткаченко.

Приоритетами в сфере кино министр видит увеличение доли украинского продукта "как в кинотеатрах, так и на всех платформах" и "увеличение в целом массы денег, которая работает в этой индустрии, в том числе за счет притока иностранных инвестиций для съемок фильмов на территории Украины" .

Напомним, механизм кэш-рибейтов – европейская практика возврата средств кинопроизводителям, которые приезжают на съемки, из государственных или местных бюджетов. Такие механизмы позволяют снимать, например, голливудские блокбастеры в европейских странах без мощной киноиндустрии - Венгрии, Хорватии, Румынии и тому подобное. Сейчас в Украине действуют кэш-рибейты в размере 25 + 5%.

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