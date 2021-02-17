Постпред Зеленского: никакой воды в Крым до деоккупации

Постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич выступил против подачи воды в оккупированный Россией Крым.

Об этом сообщила пресс-служба представительства.

Отмечается, что Кориневич посетил Управление Северо-Крымского канала в городе Таврийске и провел встречу с начальником управления Сергеем Шевченко.

"Позиция Представительства и Управления канала однозначна: никакой воды в Крым до деоккупации", - подчеркнул он.

"Есть определенные вопросы, касающиеся потребностей укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду во временно оккупированный Крым, а также мелиорации южных районов Херсонщины. Обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107 километре канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды во временно оккупированный Крым, а с другой - позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины", - добавил Кориневич.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После захвата Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратились, и местные водохранилища начали быстро мелеть.

Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение будет восстановлено только после деоккупации.