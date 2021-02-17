Постпред Зеленского: никакой воды в Крым до деоккупации

Чтобы исключить водоснабжение полностью, достроят дамбу.

Постпред Зеленского: никакой воды в Крым до деоккупации
Фото: facebook.com/ppu.gov.ua

Постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич выступил против подачи воды в оккупированный Россией Крым.

Об этом сообщила пресс-служба представительства.

Отмечается, что Кориневич посетил Управление Северо-Крымского канала в городе Таврийске и провел встречу с начальником управления Сергеем Шевченко.

"Позиция Представительства и Управления канала однозначна: никакой воды в Крым до деоккупации", - подчеркнул он.

"Есть определенные вопросы, касающиеся потребностей укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду во временно оккупированный Крым, а также мелиорации южных районов Херсонщины. Обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107 километре канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды во временно оккупированный Крым, а с другой - позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины", - добавил Кориневич.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После захвата Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратились, и местные водохранилища начали быстро мелеть.

Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение будет восстановлено только после деоккупации.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолетаГлава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолета
Депутаты Киевсовета выделили 140 млн грн на вакцину от коронавирусаДепутаты Киевсовета выделили 140 млн грн на вакцину от коронавируса
В украинской армии зафиксировали еще одну смерть от ковидаВ украинской армии зафиксировали еще одну смерть от ковида
Пожары на складе боеприпасов в Сватово: ГБР сообщило о подозренияхПожары на складе боеприпасов в Сватово: ГБР сообщило о подозрениях
Умер посол Украины в КитаеУмер посол Украины в Китае
Блок рекламы


Похожие новости
Украина призывает мир отреагировать на действия РоSSии по обыскам и задержаниям крымских татарУкраина призывает мир отреагировать на действия РоSSии по обыскам и задержаниям крымских татар
Львовский облсовет призвал Зеленского вернуть Бандере звание героя УкраиныЛьвовский облсовет призвал Зеленского вернуть Бандере звание героя Украины
Парламент опубликовал текст законопроекта Зеленского о сокращении полномочий ОАСКПарламент опубликовал текст законопроекта Зеленского о сокращении полномочий ОАСК
ФСБ в четыре утра пришла с обысками в дома крымских татарФСБ в четыре утра пришла с обысками в дома крымских татар
РоSSия превратила Крым в мощнейшую военную базу, - командующий ВМС УкраиныРоSSия превратила Крым в мощнейшую военную базу, - командующий ВМС Украины
Порошенко напомнил Шуфричу в Раде, кто захватил КрымПорошенко напомнил Шуфричу в Раде, кто захватил Крым
Пьяный житель Кривого Рога угрожал взорвать квартиру родителей Зеленского, - СМИПьяный житель Кривого Рога угрожал взорвать квартиру родителей Зеленского, - СМИ
Два министерства не выполнили указ Зеленского по оборонным закупкам, - StateWatchДва министерства не выполнили указ Зеленского по оборонным закупкам, - StateWatch
Рада проголосовала за обращение в ООН, Европарламент, ОБСЕ и НАТО о ситуации в КрымуРада проголосовала за обращение в ООН, Европарламент, ОБСЕ и НАТО о ситуации в Крыму
У Зеленского назвали вероятные причины подрыва трех военных на ДонбассеУ Зеленского назвали вероятные причины подрыва трех военных на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости