Должностных лиц "Укрзализныци" подозревают в растрате более 4,5 млн гривен

Деньги выделялись на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале.

Правоохранители уличили должностных лиц одного из структурных подразделений Юго-Западной "Укрзализныци" на растрате более 4,5 млн гривен государственных средств, которые выделялись на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Открыто уголовное производство по ч.5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Как выяснили правоохранители, должностные лица одного из структурных подразделений "УЗ" по отработанной схеме разворовывали государственные средства, выделяемые на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале.

Фото: npu.gov.ua

"Чтобы присвоить средства, они оформили ряд договоров на выполнение подрядных работ. Фактически ремонт сделали собственными силами, а средства перечислили другим коммерческим структурам за якобы выполненные работы. Сумма нанесенного ущерба составляет свыше 4,5 млн гривен", - рассказал начальник Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Евгений Макаров.

Фото: npu.gov.ua

Правоохранители провели семь обысков на территории города Киева , Киевской и Черниговской областей. По месту работы и жительства фигурантов правоохранители изъяли бухгалтерию и документы, свидетельствующие о преступной деятельности, а также компьютерную технику, электронные носители информации и другие вещественные доказательства.

Сейчас досудебное расследование по делу продолжается. Должностным лицам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в конце января Высший антикоррупционный суд арестовал средства нардепа Дубневича по делу хищения 93 млн грн "Укрзализныци".