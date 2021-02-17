ГБР отчиталось о расследовании резонансных пожаров в Одесской, Луганской областях и в Харькове

Следователи Государственного бюро расследований расследуют дела, касающиеся трагических событий, связанных с пожарами, которые произошли в Украине в последние годы, забрали 54 человеческие жизни и вызвали значительные материальные потери.

Руководство ГБР держит на особом контроле расследование таких уголовных производств "с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств этих трагических событий", информирует пресс-служба ведомства.

Речь идет, в частности, о масштабных пожарах в Одесской и Луганской областях, а также пожар в доме престарелых "Золотое время" в Харькове.

В ГБР напомнили, что в КНП "Одесский областной центр психического здоровья" в результате пожара погибли 8 человек и причинен материальный ущерб на сумму 756 589 гривен; в гостинице "ТОКИО СТАР" погибли 9 человек. В ГВУЗ "Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса" из-за пожара погибли 16 человек, и 28 лицам причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Повреждено и конструктивно уничтожено 5-этажное здание остаточной стоимостью более 4 миллионов гривен. В городском детском оздоровительно-спортивном комплексе "Виктория" в результате пожара погибли трое детей.

Установлено, что указанные пожары произошли вследствие систематического ненадлежащего исполнения руководителем ГУ ГСЧС в Одесской области своих служебных обязанностей, в отношении которого в сентябре 2020 года в суд направлен обвинительный акт.

Кроме того, по уголовным производствам устанавливается причастность других должностных лиц к указанным событиям.

За время досудебного расследования пожаров летом 2020-го на Луганщине следователи ГБР сообщили о подозрении одному руководителю и 5 должностным лицам подразделений ГУ ГСЧС Украины в Луганской области, которые подделывали акты тушения пожаров.

Также допрошены 103 потерпевших и 234 свидетеля, проведено 15 обысков, назначено 15 комплексных судебных автотехнических, 5 судебно-экономических, 11 строительно-технических и других экспертиз.

Кроме того, изъята служебная документация по организации работы вышеупомянутых государственных органов и предприятий, по порядку их действий при тушении пожаров и другим сведениям, связанным с фактическими обстоятельствами уголовного производства.

Отмечается, что Государственным бюро расследований инициировано проведение в 2021 году Государственной аудиторской службой Украины мероприятий государственного контроля ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

В настоящее время проводится комиссионная судебная пожарно-техническая экспертиза, по результатам которой будут определены причины, условия и процессы возникновения пожаров, время, пути и обстоятельства, которые способствовали их возникновению и распространению, а также оценены условия, средства и способы тушения пожаров и тому подобное.

По пожару в Доме престарелых "Золотое время", в результате которого погибли 15 человек и 5 человек пострадали, досудебным расследованием проверяется возможное ненадлежащее исполнение служебных обязанностей работниками ГУ ГСЧС в Харьковской области и Холодногорского ОП ГУНП в Харьковской области.

Проводятся экспертные исследования и другие следственные (разыскные) действия.

Ранее в ГБР сообщали, что информация о тушении пожаров на Луганщине в июле 2020 года была искажена.

Заметим, что обвинительный акт в отношении экс-главы Одесской ГСЧС Виктора Федорчака передали в суд. Однако дело о пожаре в лагере "Виктория" в акт не внесли, поэтому Федорчака будут судить лишь по трем эпизодам 2019-го.