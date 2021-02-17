Украина вышла из соглашения СНГ в области почтовой и электрической связи

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 17 февраля.

Украина вышла из соглашения СНГ в области почтовой и электрической связи
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров принял решение о выходе Украины из соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи, заключенного в рамках СНГ.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 17 февраля, передает Укринформ.

Согласно тексту пояснительной записки к постановлению, соглашение предусматривало координацию действий в сфере предоставления услуг связи, гармонизации развития сетей и средств связи, разработку концепций по научно-технической и тарифной политике, защиту общих интересов государств-участников в международных организациях и другие мероприятия. Однако с момента подписания соглашение не было практически реализовано в Украине.

Отмечается, что выход Украины из соглашения не повлияет на интересы граждан и на способность государства защищать национальные интересы. Также выход из соглашения не повлияет на возможности Украины противодействовать попыткам РоSSийской Федерации легитимизировать временную оккупацию части суверенной территории нашего государства.

Сейчас взаимоотношения Украины с другими государствами СНГ в сфере телекоммуникаций регулируются международными договорами, заключенными в рамках Международного союза электросвязи и Всемирного почтового союза.

Своим решением правительство поручило Министерству иностранных дел уведомить исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из соглашения.

Как сообщалось, Украина вышла уже из многих соглашений в рамках СНГ. В частности, в декабре Кабмин поддержал выход Украины из Горной хартии государств - участников СНГ, Соглашения о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики СНГ, Соглашения об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии и других.

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