Украина вышла из соглашения СНГ в области почтовой и электрической связи
Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 17 февраля.
Кабинет Министров принял решение о выходе Украины из соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи, заключенного в рамках СНГ.
Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 17 февраля, передает Укринформ.
Согласно тексту пояснительной записки к постановлению, соглашение предусматривало координацию действий в сфере предоставления услуг связи, гармонизации развития сетей и средств связи, разработку концепций по научно-технической и тарифной политике, защиту общих интересов государств-участников в международных организациях и другие мероприятия. Однако с момента подписания соглашение не было практически реализовано в Украине.
Отмечается, что выход Украины из соглашения не повлияет на интересы граждан и на способность государства защищать национальные интересы. Также выход из соглашения не повлияет на возможности Украины противодействовать попыткам РоSSийской Федерации легитимизировать временную оккупацию части суверенной территории нашего государства.
Сейчас взаимоотношения Украины с другими государствами СНГ в сфере телекоммуникаций регулируются международными договорами, заключенными в рамках Международного союза электросвязи и Всемирного почтового союза.
Своим решением правительство поручило Министерству иностранных дел уведомить исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из соглашения.
Как сообщалось, Украина вышла уже из многих соглашений в рамках СНГ. В частности, в декабре Кабмин поддержал выход Украины из Горной хартии государств - участников СНГ, Соглашения о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики СНГ, Соглашения об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии и других.