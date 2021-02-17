Верховный Суд подтвердил приговор государственному изменнику, отданному по обмену в ОРДЛО

Мехти Логунова приговорили к 12 годам.

Верховный Суд подтвердил приговор государственному изменнику, отданному по обмену в ОРДЛО
Фото: Depositphotos/JanPietruszka

Верховный Суд Украины подтвердил приговор организатору агентурной сети роSSийской военной разведки - 12 лет лишения свободы за совершение государственной измены. Агента разоблачила в Харькове контрразведка Службы безопасности Украины, информирует пресс-центр СБУ.

Летом 2017 года контрразведчики спецслужбы выявили и пресекли деятельность завербованного представителями ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ жителя Харькова, ученого, который собирал информацию о технических разработках в рамках оборонного заказа для ее передачи спецслужбам страны-агрессора.

Правоохранители задержали агента при попытке получения секретных сведений от работника Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт".

Орджоникидзевским районным судом Харькова гражданин Украины признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

18 ноября 2019 года Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор первой инстанции.

В феврале 2021-го Верховный Суд Украины также отказал в удовлетворении кассационной жалобы.

В сообщении правоохранителей не указана фамилия харьковчанина, но, по данным УП, речь идет о 87-летнем Мехти Логунове, попавшем в список на обмен 29 февраля 2019 года и на роSSийских пропагандистских телеканалах фигурировавшем как "ученый-политзаключенный СБУ".

СБУ при этом указывает на то, что досудебное следствие в отношении других участников агентурной сети продолжается.

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