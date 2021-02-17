Рада приняла за основу законопроект об упрощении заочного осуждения

Верховная Рада приняла за основу законопроект №2164 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования".

Документ поддержали 299 народных депутатов.

Этот закон в случае принятия позволяет заочно осуждать без объявления в международный розыск Интерпола или межгосударственный розыск по странам СНГ . К примеру, можно будет заочно осудить виновных в расстрелах на Майдане, которые бежали из Украины.

Целью законопроекта является обеспечение неотвратимости наказания лиц, совершивших уголовное преступление и с целью избежания уголовной ответственности выехали или находятся в других странах или на временно оккупированных территориях Украины.

Проектом предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, в частности, предполагается определить два основания для объявления розыска подозреваемого:

если "местонахождение подозреваемого неизвестно";

если "подозреваемый уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове, и существуют обоснованные основания полагать, что он уехал и/или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины".

Также законопроект предусматривает возможность рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и его избрание в отсутствие подозреваемого/обвиняемого, при наличии постановления о его розыске на основе вышеприведенных оснований.

Согласно документу, в случае избрания меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого/обвиняемого, объявленного в розыск, срок действия постановления не указывается, и размер залога не определяется.

Проект закона также определяет основания для осуществления специального предварительного расследования или специального судебного производства:

уклонение от явки по вызову следователя, прокурора или судебного вызова следственного судьи, суда;

вынесение постановления об объявлении подозреваемого, обвиняемого в розыск по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 281 УПК Украины.

Законопроектом предусматривается определить, что в ходатайстве о проведении специального предварительного расследования в том числе указываются сведения:

о наличии постановления об объявлении розыска подозреваемого по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части первой статьи 281 настоящего Кодекса;

в отношении уклонения подозреваемого от явки по вызову следователя, прокурора или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове и наличии достаточных данных о его выезде и/или о пребывании в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины.

Ранее сегодня Рада признала Революцию Достоинства одним из ключевых моментов формирования украинского государства. За заявление не проголосовал ни один нардеп от ОПЗЖ.