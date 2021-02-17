Украина призывает мир отреагировать на действия РоSSии по обыскам и задержаниям крымских татар

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий призывает международное сообщество отреагировать на очередной дерзкий акт давления со стороны РоSSии на граждан во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщается на сайте министерства.

"17 февраля 2021 года в 04:00 оккупационными подразделениями РоSSийской Федерации был проведен ряд незаконных обысков в домах граждан, в основном - крымских татар, в Симферополе, Бахчисарае, Белогорске, Советском (Ичкинском) и Севастопольском районах", - говорится в сообщении.

По сообщению общественного движения семей крымских политзаключенных «Крымская солидарность», обыски прошли у Абдулбори Махмадин оглы Махамадаминова (с. Заветное, Советский район), Азамата Эюпова (г. Белогорск), Тимура Ялкабова (г. Симферополь), Олега Федорова (г. Бахчисарай), Эрнеста Ибрагимова (г. Бахчисарай), Ленура Сейдаметова (г. Симферополь), Яшара Шихаметова (с. Орлиное Севастопольского района).

По имеющейся информации, мужчины были задержаны, было предъявлено обвинение по статье 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). Аналогичные обвинения предъявлялись органами оккупационной администрации в так называемых делах "Хизб ут-Тахрир" (мусульманская религиозная организация).

Минреинтеграции отмечает, что задержанные являются активными участниками правозащитного движения и протестных акций в поддержку крымских политзаключенных. По сообщению "Крымской солидарности", под опекой Азамата Эюпова находится дочь с инвалидностью, Абдулбори Махамадаминов - отец троих несовершеннолетних детей, Эрнест Ибрагимов - отец четырех детей, а его жена ожидает пятого ребенка.

"Незаконные обыски и аресты, совершенные силовыми структурами оккупационной администрации РФ в Крыму, являются очередной попыткой запугивания, преследования по религиозному и национальному признакам. Такие действия РФ прямо нарушают положения статей 27 и 43 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (1949), в том числе в части соблюдения религиозных прав и недопущения уголовного преследования на основании законодательства оккупирующей державы. Также РФ нарушаются права семей (жен и детей) незаконно задержанных. Мы призываем международное сообщество отреагировать. Особенно хочу обратить внимание на то, что эти массовые обыски прошли на следующий день после того, как Верховная Рада Украины приняла обращение к международным организациям, правительствам и парламентам мира с целью привлечь внимание к проблеме временной оккупации Крыма и систематического пренебрежения правами человека со стороны государства-оккупанта. Это неудачная попытка запугать Украину и заставить нас отказаться от Крыма. Но этого не будет. Мы будем бороться за наших людей и нашу территорию. Оккупационный режим непременно падет, и Крым вновь вернется к свободной Украине", - заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Напомним, сегодня в Крыму оккупанты устроили массовые обыски в домах крымских татар в Белогорске, Бахчисарае, Симферополе, Севастополе и Советском районе. Обыски начались примерно в четвертом часу утра.