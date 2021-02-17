Вероятные убийцы Окуевой и директора Caparol пошли под суд

Национальная полиция передала в суд уголовное дело против группы из семи человек, которых обвиняют по меньшей мере в четырех заказных убийствах и нескольких покушениях на убийство.

Об этом говорится на сайте Офиса генпрокуратуры.

Банду, которую будут судить, считают виновной в убийстве Амины Окуевой (октябрь 2017 года), директора Caparol Павла Зможного (сентябрь 2016 года) и начальника отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького (январь 2019 года).

"Участники преступной организации за денежное вознаграждение осуществляли заказные убийства, в частности, убили директора ООО «Капарол», директора отдела рекламы Киевского метрополитена, частного предпринимателя, а также совершили покушение на убийство адвоката, который защищал интересы пострадавших предпринимателей. Кроме того, они совместно с гражданином РоSSийской Федерации, находящимся в розыске, убили общественную активистку Амину Окуеву, а также совершили покушение на убийство ее мужа", - говорится в сообщении.

Заказчики убийств и покушений находятся в розыске.

Киллеров будут судить за создание и участие в преступной организации; законченное покушение на умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц; приобретение, ношение, хранение и передача огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения; незаконное изготовление взрывного устройства и завладение огнестрельным оружием и боевыми припасами (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11 ч.2 ст.115, ч. 2 ст. 27 п.п. 6 , 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п.п. 6, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 п .п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Им грозит пожизненное заключение.

Напомним, 30 октября 2017 года около 20:00 неизвестные лица на автодороге вблизи железнодорожной станции "Глеваха" Киевской области расстреляли автомобиль, в котором находились Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев. Окуева погибла, Осмаев получил ранение ноги.

В начале 2020 года полиция задержала человека, чьи биологические образцы совпали с ДНК, найденным на автомате возле места преступления. Как оказалось, его подозревали в причастности к нескольким другим громким убийствам, в том числе директора Caparol Павла Зможного и начальника отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького.